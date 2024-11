Tecnologia no campo é destaque na AgroTech Brasília 2024

De 27 a 29 de novembro, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek, em Brasília, será o ponto de encontro para empresários, agricultores, especialistas, e líderes do setor discutirem o futuro sustentável do campo, com foco em produtividade e eficiência.

Durante três dias, o AgroTech Brasília 2024 vai conectar o setor agropecuário a inovações que estão revolucionando a produção agrícola no mundo, como biotecnologia, inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e agricultura de precisão. Mais do que um evento, o AgroTech é uma oportunidade para empresários, técnicos e produtores de todas as escalas explorarem o poder das novas tecnologias aplicadas ao campo. Com realização do Movimento Inova e apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF).

Destaques da Programação

Cada dia será uma jornada de conhecimento e descobertas com palestras, demonstrações ao vivo e oportunidades de networking. As principais áreas de discussão incluem:

Biotecnologia e Genética: Descubra como a biotecnologia está elevando a produtividade com plantas mais resistentes e adaptáveis.

IA e Drones: Tecnologias que transformam o monitoramento de safras e identificam pragas antes que causem prejuízos.

Internet das Coisas (IoT): Sensores inteligentes que oferecem dados em tempo real sobre solo, clima e saúde das plantas.

Agricultura de Precisão: Saiba como otimizar o uso de recursos, como fertilizantes e água, para maximizar a sustentabilidade e os resultados.

Realidade Aumentada e 3D: Experiências imersivas para simulação de cenários agrícolas e treinamento de operadores.

Programação

27 de novembro de 2024 (Quarta-feira)

10:00 – Cerimônia de Abertura

15:00 - 16:00 – Credenciamento

16:00 - 17:30 – Abertura com autoridades e patrocinadores

17:30 - 19:00 – Sessão de Networking e Encontros de Negócios

18:30 - 19:30 – Palestra: A Revolução dos Drones no Campo

28 de novembro de 2024 (Quinta-feira)

18:30 – Palestra: Tecnologia e Sustentabilidade no Agronegócio

17:30 – Encontros de Negócios e Networking

29 de novembro de 2024 (Sexta-feira)

16:00 – Palestra: Inovações em Softwares de Gestão Agro

17:30 – Sessão de Networking