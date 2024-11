Miss Universo terá candidatas mães pela primeira vez na história; veja quem são

O concurso Miss Universo está prestes a acontecer. No próximo sábado a mulher mais linda será revelada ao público. No entanto, muitas regras mudaram neste ano de 2024. Pela primeira vez na história candidatas que são mães poderão concorrer à premiação.

Entretanto, até 2022 mulheres casadas ou com filhos eram terminantemente proibidas de participarem da competição. Com a mudança no regulamento, as regras foram sendo descartadas e hoje, as candidatas que mães também passaram a concorrer.

Vale ressaltar que, no ano passado, o concurso levou apenas duas representantes com filhos. No próximo sábado o cenário contará com cerca de 13 candidatas mamães, mais de 10% de um total de 127 participantes que estarão presente.









Inclusive, a Luana Cavalcante, representando o Brasil também é mãe. Nas redes sociais, a beldade comemora o marco no concurso e na sua vida. Ao lado da filha, Luana compartilha momentos com a pequena, que ficou em evidência após a sua candidatura.

"Quebrando barreiras, Luana Cavalcante faz história ao se tornar a primeira representante de Pernambuco a se tornar Miss Universe Brasil, além de ser a primeira mamãe e a primeira mulher casada", escreveu ela em seu perfil do Instagram.