Dia da Consciência Negra 2024 receberá visita guiada de alunos de escolas públicas do DF

O evento Dia da Consciência Negra 2024, que acontece em Brasília de 18 a 20 de novembro na Torre de TV, receberá a visita guiada de alunos das escolas públicas do DF que terão a oportunidade de participar de exposições, encontro de B.Boys, rodas de capoeira, oficinas de dança, além de aprendizados de conscientização.

É, sem dúvida, um grande movimento. A iniciativa busca ensinar o público jovem sobre questões raciais e, mais importante, empoderar jovens negros, promovendo a inclusão da afrocultura brasileira no cotidiano das pessoas, de maneira natural e integrada.

Serão oferecidos 23 ônibus as escolas e socioeducativos com kit lanche contendo 01 suco, 01 barra de cereal, 01 biscoito e 01 fruta, bem como ecobag, bloco de notas e ecocopo.

Com apoio do BRB e realização da Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa (AECEC), Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec-DF) o evento ocorrerá nas proximidades da Torre de TV, com shows, exposições, palestras e desfiles.