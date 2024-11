DJ KVSH celebra projeto de música eletrônica com saúde com o 'LETZ KVSH'

A música eletrônica, na maioria dos casos, é relacionada com madrugadas em claro apreciando um bom som. Pensando nisso e sabendo do impacto que o exercício físico trouxe à sua vida, o DJ KVSH decidiu inovar e lançar a LETZ KVSH – um evento que une os dois mundos para promover tanto o estilo musical quanto o bem-estar físico.

Tudo começou quando, aos 30 anos, KVSH se viu encurralado quando o assunto era cuidar do bem mais precioso: sua saúde. Foi aí que ele se propôs a fazer exercícios, e, quase dois anos depois, sente que foi a cura para diversos obstáculos.

“Sempre fui meio ‘largado’ em questões de saúde, mas depois dos meus 30 tudo mudou. Senti uma necessidade enorme de cuidar do bem mais precioso da minha vida. Não sei se posso chamar de a ‘cura’ da ansiedade e depressão, mas para mim foi. Dia após dia, aos poucos, com muita resiliência e com o foco de me divertir, entrei na academia, voltei a praticar esportes, e ao menos uma vez por dia suar um pouco. E tudo isso sem deixar de comer minha comida preferida no fim de semana que é hambúrguer”, afirmou o DJ.

A paixão pelo esporte foi tanta que KVSH decidiu compartilhar o sentimento com quem é fã do seu lado DJ. A ideia surgiu como uma “oferta” aos seguidores em um post do Instagram, e se concretizou em um evento em Belo Horizonte.

Ao lado do DJ, está Yann Rodrigues, referência na área e que oferece assessoria para corredores na ‘Bora Assessoria’, a maior do Brasil no segmento. Nascido no mundo running, ele tem o propósito de inspirar pessoas com o esporte. E quem pensa que tudo é "blogueiragem" se engana muito. Yann teve em 2022 o 35º melhor tempo em maratonas do Brasil e vem performando como poucos nas redes e no asfalto.

O evento acontece no dia 20 de novembro, em Belo Horizonte, no Casa Dipraia Layback, com dois tipos de ingressos: corredores (arena inclusa) e apenas arena. A abertura acontece às 7h (de Brasília) para os participantes da corrida, que largam às 8h nas distâncias de 9,5km e 5km, além da opção de caminhada de 5km. Após a corrida, os atletas serão convidados a aproveitar a ampla gama de atividades da ARENA LETZ KVSH, que inclui aulões de funcional, sessões de alongamento e yoga, campeonatos de futevôlei e beach tennis, entre outras experiências.

No ingresso apenas da arena, as atrações começam às 9h, com pista de skate, quadras de beach tennis, um parque infantil e áreas comuns com bares e restaurantes, proporcionando um espaço inclusivo para famílias, grupos de amigos e até pets, já que o evento é pet friendly.

O dia conta também, claro, com longas horas de música boa, incluindo um show de KVSH e outros cinco DJ’s e bandas. Ao todo, são 12 horas de evento, com mais de 10 modalidades esportivas, corrida, e atrações para todos os gostos e idades.