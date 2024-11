Latino lança 'Amigo Fura Olho 2', em parceria com cantor Tierry

Em 2008, Latino lançou "Amigo Fura Olho" com participação de Daddy Kall, uma música que não apenas cativou o público, mas também trouxe uma narrativa única de traição e reviravoltas entre amigos. Na primeira versão, Latino interpretava o amigo infiel, traindo o companheiro em uma história que capturou ouvintes por todo o Brasil, especialmente no Norte e Nordeste. Com mais de 20 milhões de visualizações no YouTube, a faixa original foi um grande sucesso e ficou conhecida por seu formato de bate-papo sincero e envolvente, onde as emoções fluíam com realismo.



Agora, em 2024, Latino retorna com "Amigo Fura Olho 2", desta vez ao lado do cantor Tierry. O enredo ganhou uma reviravolta inesperada: dessa vez, Latino é o traído na história, colocando-o em uma posição bem diferente daquela que os fãs viram no primeiro lançamento. A nova versão não apenas reinventa a narrativa, mas também traz uma produção moderna, assinada pelo venezuelano Juan Labarca, que acelera o ritmo e adiciona elementos contemporâneos ao clássico reggaeton que marcou a faixa original.

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=XWGYpuGIq8M



Latino comenta que revisitar essa música foi uma oportunidade de mostrar um outro lado da história: “Quis trazer um novo ângulo para essa canção que marcou minha carreira e para a relação entre esses dois amigos. Agora, com o Tierry, pudemos dar uma nova energia e um toque moderno, mas a tensão e o impacto da narrativa estão ainda mais fortes. Tenho certeza de que o público vai se surpreender”.

A faixa, que se inspira em “Ella y Yo” de Don Omar, promete ganhar o mesmo apelo da primeira versão, mas agora com um toque mais pessoal e maduro. O lançamento já esta disponível nas plataformas digitais, com o videoclipe no canal oficial de Latino no YouTube. O vídeo, dirigido por Rodrigo Gola (DigJam), utiliza efeitos e iluminação para criar um ambiente dramático, onde o diálogo entre os amigos é capturado de forma intensa e visualmente impactante.



O novo plot twist mantém o público envolvido do início ao fim, agora com uma inversão de papéis que coloca Latino como o "fura-olho" arrependido, enquanto Tierry entra em cena para revelar a traição. O formato de conversa, que já foi inovador em 2008, retorna em 2024 com uma profundidade emocional ainda maior, marcando mais um capítulo inesquecível na trajetória do cantor.