Edição 2024 do Prêmio Plumas & Paetês Cultural será realizada no dia 20 de novembro - (crédito: Divulgação)

Primeira premiação de carnaval voltada aos profissionais dos bastidores do carnaval, o Plumas & Paetês Cultural chega à sua 19ª edição, que será realizada na Cidade do Samba, com apresentação do projeto Flores em Vida - Volume 01 - Noca da Portela , do cantor e produtor musical Ciraninho.

Os preparativos para o Carnaval 2025 estão a todo vapor e, enquanto nas quadras o samba pulsa, nos barracões, o ritmo começa a acelerar. Criado há 19 anos com o objetivo de reconhecer e valorizar o trabalho de quem atua nos bastidores da criação, produção, realização e cobertura do carnaval carioca, o Prêmio Plumas e Paetês Cultural já contemplou mais de mil profissionais de 51 categorias, em uma grande celebração em torno da Economia Criativa do Carnaval.

Este ano, aproximadamente 100 profissionais serão contemplados com o troféu em homenagem a Oswaldo Alves Pereira (Noca da Portela), cantor, compositor e instrumentista brasileiro, cuja história de vida se entrelaça com o samba. Noca da Portela, junta-se à galeria das personalidades como Elza Soares e Fernando Pamplona, este, reverenciado na edição do Prêmio em 2023.

Noca, que completa 92 anos em dezembro, é autor de mais de 300 músicas, muitas delas famosas, como “Caciqueando”, “Celular” e “Virada”, que foi um dos hinos do movimento Diretas Já! Algumas delas, foram gravadas por nomes consagrados da música, como Paulinho da Viola, Beth Carvalho e Maria Bethânia e serviram de inspiração para que Ciraninho, cantor, compositor e produtor musical, lançasse a coleção “Flores em Vida”, cujo primeiro volume traz grandes nomes da MPB cantando sucessos ao lado do sambista.

No evento, somente para convidados, além de toda a emoção dos premiados, o samba é quem dará o ritmo a esta festa. Na abertura, Marcelo Guimarães apresentará o Show Natural da Batucada. Apresentações da Comissão de Frente da Mocidade Independente, coreografada pelo premiado Paulo Pinna, e do grupo Samballet, dirigido Renata Monnier e Márcio Vasconcelos estão entre os destaques desta edição, Após a premiação, Ciraninho e Noca Neto subirão ao palco para encerrar a festa em grande estilo, apresentando a coletânea em homenagem ao Noca. Os amantes do samba poderão acompanhar todos os momentos do Prêmio ao vivo pelo canal Fita Amarela ( YouTube), responsável pela transmissão oficial do evento.

Sobre o Prêmio

A produtora, Plumas & Paetês Produções Culturais, chancelada, desde 2012, pela Organização dos Estados Ibero-americanos – (OEI) e diplomada pela Comissão de Cultura da ALERJ, com o Diploma Heloneida Studart em 2015, por considerarem a sua relevante contribuição exercida com excelência no contexto da produção cultural há quase duas décadas, tem como missão a valorização e o reconhecimento dos trabalhadores e artífices da economia criativa do carnaval carioca, que em sua maioria ainda atua na informalidade. Tem como principais projetos idealizados: O Prêmio e a Revista Plumas & Paetês Cultural, cuja edição anual é totalmente gratuita e retrata os bastidores da maior festa cultural do país.

Somando-se à sua missão de promover cultura, enaltecer os profissionais que atuam na criação, planejamento e execução do evento, o Prêmio homenageia expoentes do segmento, eternizando sua contribuição para a sociedade brasileira.

Ao longo de suas 19 edições, o Plumas e Paetês totalizou 1344 premiados, em 51 categorias diferentes contemplando escolas de samba do Grupo Especial, Séries Ouro e Prata, que fazem parte deste universo criativo com inúmeros prestadores de serviços diretos e indiretos.