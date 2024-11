Bia Santana revela detalhes sobre sua personagem em novela da TV Globo

Em um bate papo-papo descontraído Bia Santana abriu o coração e falou um pouco sobre sua trajetória na carreira de atriz e seu papel de destaque na novela 'Volta por Cima', da TV Globo. Ela interpreta a personagem Tati, uma adolescente apaixonada por novelas coreanas e irmã da protagonista Madá.

Como surgiu a oportunidade para a novela Volta por Cima?

Bia Santana: O convite veio na semana de exibição dos últimos capítulos de Elas por Elas. Lembro que, no dia em que reprisaram o último capítulo, eu estava' na Globo fazendo o teste. Disseram-me que estavam procurando uma atriz que se parecesse com Jéssica Ellen, e meu nome foi cotado para o teste. Fiz o teste no sábado, e a aprovação veio na quarta-feira seguinte. Foi uma linda e grata surpresa! Na época, eu também estava fazendo testes para a novela Garota do Momento. A ideia de emendar uma novela na outra dentro da Globo é realmente um sonho.

O que mais chamou a sua atenção na produção e na personagem? Por quê?

Bia Santana: Desde a primeira vez que li a sinopse da Tati, soube o quanto seria divertido interpretá-la. Vim de uma personagem totalmente tímida e certinha em Elas por Elas, entãoa possibilidade de dar vida a uma menina autêntica, com personalidade forte e totalmentesem filtros, me fascinou desde o primeiro momento. É uma oportunidade grandiosa demostrar outra camada minha como atriz.

Conte um pouco sobre a personagem.

Bia Santana: Me faltam palavras para falar sobre a Tati de tão gostoso que tem sido darvida a ela. Ela é autêntica, sem filtro, carismática, decidida, não se importa com a opinião dos outros, dona de si, sonhadora, otimista e muito ligada à família! Por outro lado, é impulsiva, atrevida e convencida. Também é vaidosa e estilosa. Além disso, écompletamente apaixonada pela cultura coreana: assiste a k-dramas o dia inteiro e seinspira neles. Isso, de certa forma, a tira um pouco da realidade em que vive.

Como você tem se preparado para a novela? Onde busca referências e inspirações?

Bia Santana: Desde o primeiro momento em que soube da aprovação comecei a buscarmais sobre o universo da cultura coreana. Tenho assistido a muitos k-dramas, escuto k-popo dia inteiro, procuro referências de comportamento, e recentemente fui ao bairro da Liberdade, em São Paulo, para ver e conhecer tudo isso mais de perto. Tem sido incrível! Nasci e fui criada nos subúrbios cariocas, então a Tati já existe em mim; agora trabalho parareconhecê-la e trazê-la à tona.

Na trama, a sua personagem é apaixonada por dramas coreanos. Você curte assistir Dorama? Tem algum preferido? Por quê?

Bia Santana: Tenho assistido a k-dramas desde que soube do teste e intensifiquei ainda mais quando fui aprovada e comecei a construir a Tati. Meu favorito até agora é Pretendente Surpresa, que ganhou meu coração; porém, estou assistindo a Rainha das Lágrimas, e ele tem grandes chances de roubar o favoritismo. Os k-dramas têm sido descobertas incríveis; eles realmente têm o poder de te tirar da realidade e te imergir naquela história. São leves e deliciosos, e com certeza continuarei assistindo mesmo depois de Tati. Acho que temos um novo vício!

Após Elas por Elas, quais suas expectativas para esse novo trabalho?

Bia Santana: Tive uma grande e grata surpresa em Elas por Elas com o crescimento queminha personagem teve, graças à aprovação do público. Ainda sou muito nova nesse meioe tenho muito a aprender; ouço cada conselho de colegas mais experientes que admiro eabsorvo muito disso. No entanto, sinto-me mais preparada agora do que na época de Elas, o que me traz mais segurança para conseguir me divertir trabalhando, sem tanta pressão, porque acredito que agora tenho mais um norte de como fazer. Espero que o público abrace e se divirta comigo, pois estou amando dar vida à Tati.

Como surgiu seu interesse por atuação?

Bia Santana: Sempre fui muito apaixonada por cinema; meus pais sempre lembram, com carinho, histórias de quando me levavam para assistir a filmes desde muito pequena. Essa sempre foi uma grande paixão e um hobby meu. As novelas das 21h na Globo me prendiam mais do que os desenhos; eu sempre tive muita curiosidade em saber como as produções eram desenvolvidas. Decorava textos de comerciais de TV para treinar; era algo realmente arrebatador para mim. Mas, até os meus 17 anos, eu não acreditava que conseguiria me tornar atriz. Escolas de teatro, na época, não cabiam no nosso orçamento, e comecei a esquecer desse sonho. Prestei vestibular para áreas completamente diferentes, até que surgiu a oportunidade de me desenvolver como modelo e, em seguida, a chance de atuarem uma novela. Não lembro exatamente como surgiu minha paixão, mas hoje posso afirmar que não consigo viver sem a arte.

O que podemos esperar da Tati no desenrolar da novela? Pode adiantar algo?

Bia Santana:a Tati ainda está formando o seu caráter, por ser muito nova ela não tem muito limite quando o assunto é ajudar a família, isso inclusive dificulta a visão do que é certo e do que é errado pra ela. acredito que o desenrolar da trama vai fazer com que ela se sinta dividida, em vários aspectos da vida.

No dia a dia como tem sido sua relação entre a carreira de atriz e a carreira de modelo?

Bia Santana: Eu prezo sempre pela reafirmação da minha carreira como modelo enquanto estou no ar, como atriz. Não quero que as pessoas esqueçam que também sou modelo. Eu amo esses dois lados da minha vida! Não consigo me ver longe de um deles. Claro que hoje o meu foco total é na Tati e no meu desenvolvimento como atriz, mas sempre tento me manter perto da moda pra que eu não perca isso em mim.