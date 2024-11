Lorena Queiroz grava com Mari Maria e estreia como apresentadora no podcast This Is Uz

A atriz Lorena Queiroz já começou com o pé direito sua jornada como apresentadora do podcast This Is Uz. Ao lado da influenciadora Sofia Schaadt, ela gravou com Mari Maria, referência no mundo da beleza e maquiagem, em um episódio que promete encantar a Geração Z.

Para a atriz, a experiência foi emocionante. “Quando ela confirmou, eu quase tive um treco! Ela é minha rainha da maquiagem e uma das minhas maiores inspirações. Foi incrível gravar com ela, porque eu amo tudo relacionado a maquiagem”, conta Lorena, que revela ainda o impacto do projeto em sua trajetória como atriz. “São coisas que se complementam muito. Atuar exige estudo e preparação, enquanto no podcast você improvisa, é mais espontâneo. Essa experiência tem me ajudado bastante”.

Com uma carreira artística que começou na infância, Lorena agora amplia seus horizontes. Ao lado de Sofia, ela aborda temas relevantes e acolhedores para o público adolescente, como autoestima, empoderamento, desafios na escola e experiências da juventude. Segundo ela, o projeto foi idealizado com muito carinho. “Queremos que as pessoas se sintam acolhidas, principalmente os adolescentes, porque nessa fase você passa por um turbilhão de emoções. Nossa ideia é mostrar que é normal passar por isso e compartilhar experiências que nos conectem”, explica a estrela teen.

A parceria entre Lorena e Sofia começou de forma espontânea, mas logo mostrou ser um sucesso. “Eu e a So nos conhecemos no início do ano e nossa vibe bateu muito! Parece que já nos conhecíamos há anos. Trabalhar com ela tem sido incrível, nossa parceria está dando super certo”, afirma Lorena.

Previsto para estrear em breve, o This Is Uz já nasce como um espaço dedicado a conversas leves e inspiradoras, prometendo convidados especiais e temas cuidadosamente selecionados. “Percebi que não existia um podcast voltado para a minha geração. Então decidi unir minha vontade de ser apresentadora com essa ideia para os adolescentes. Tem dado muito certo”, afirma Lorena, que marca um novo capítulo em sua trajetória, mostrando sua versatilidade e conexão com sua geração.