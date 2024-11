Sarah Beatriz, Valesca Mayssa e Jeferson & Suellen são atrações do Dia do Evangélico em Brasília - (crédito: Divulgação)

No dia 30 de novembro, tradicionalmente é comemorado o dia do evangélico, especialmente pela comunidade cristã. Segundo o IBGE, a Igreja Evangélica cresceu cerca de 61,5 por cento em dez anos no Brasil, com 16 milhões de novos fiéis, de acordo com levantamento divulgado com base no Censo 2010. E pra comemorar essa data, que a cada ano se torna mais importante, um grande evento acontecerá no Distrito Federal nos dias 28, 29 e 30 de novembro, o Canta Brasília.

O megaprojeto, que contará com um museu da bíblia, terá em seu palco principal grandes nomes da música gospel como Sarah Beatriz, Valesca Mayssa e a dupla Jefferson e Suellen. Já na ministração da palavra as noites terão pregações do Pr Claudio Duarte e Pr Elizeu Rodrigues. As atrações serão distribuídas nos três dias de comemorações em uma infraestrutura de ponta, levando o público a ter uma experiência igual aos grandes festivais de música.

O evento também terá um espaço de expositores para grandes empresas do segmento e todos os dias o público contará com espaço infantil, onde recreadores realizarão atividades com a garotada. Um espaço com brinquedos também será instalado no local para que as crianças possam se divertir enquanto seus pais participem de uma grande noite de adoração. Especialmente no dia 30/11 o evento será programado para começar as 13h, com muitas atividades envolvendo cultura cristã, louvor e palavra.



Um marco para o Distrito Federal

O evento acontecerá na área externa do Museu Nacional, em Brasília. A Igreja acredita que atos proféticos em prol da nação e seu governo nestes locais são necessários. Muitos encontros de oração e intercessão já levaram igrejas de todo país excursionarem para Brasília, todas em um movimento espiritual para abençoar a nossa nação. O Canta Brasília entra em 2024 no calendário de grandes eventos no circuito nacional do segmento cristão, se tornando mais um dia em que congregações de todos os lugares se reunirão para celebrar e também interceder pela nação.

Canta Brasília revelará um novo talento

Um novo nome da música evangélica será revelado no Canta Brasília. O Dia do Evangélico em Brasília terá um festival de talentos, cantores de todo Brasil poderão participar de uma edição especial no Canta Brasília e tudo sendo acompanhado pelo grande público. Então além de atrações musicais com os maiores nomes da música cristã, o evento promete entregar mais um novo nome da nossa música em plena Esplanada dos Ministérios.