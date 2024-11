'Sonho Antigo': Banda Onze:20 lança novo single sobre esperança e superação

A banda Onze:20 tem feito cada vez mais sucesso no mundo da música, e espera ter ainda mais com o lançamento de seu novo single, intitulado “Sonho Antigo”. Este lançamento marca uma nova fase na trajetória do grupo, que retorna com energia renovada e um novo vocalista, Joey Mattos.

Após um período de pausa para reorganizar a banda e redefinir seus rumos, o grupo natural de Minas Gerais reafirma sua identidade com um toque emocionante, mantendo a essência do reggae pop que os consagrou, mas trazendo também novas influências.

A letra de “Sonho Antigo” fala principalmente sobre esperança e superação, conectando-se diretamente com o momento de renovação da banda. Com arranjos cuidadosamente elaborados e a interpretação potente de Joey, a música promete conquistar tanto os fãs de longa data quanto um novo público.

Esse retorno também representa uma reconexão com os palcos, onde a Onze:20 sempre se destacou pela energia contagiante. Os shows prometem incluir ainda clássicos do repertório, como “Meu Lugar” e “Pra Você”, além de novidades que devem integrar futuros lançamentos.

A produção de “Sonho Antigo” reforça o cuidado da banda em entregar músicas que emocionam e se tornam trilhas sonoras de momentos especiais. O lançamento já está disponível em todas as plataformas digitais e será acompanhado de um clipe oficial, que deve explorar visualmente a mensagem da canção.

Com essa nova fase, a Onze:20 reafirma seu lugar no cenário da música brasileira, prometendo ainda mais novidades e surpresas para os fãs nos próximos meses.