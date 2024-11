Circuito Nacional de Adrenalina chega a Sobradinho neste sábado

O circuito traz uma experiência esportiva única. Com entrada solidária o evento irá surpreender e chamar a atenção do público. A programação inclui shows de manobras radicais de carros e motos e exposição de veículos antigos e colecionáveis.

Uma das principais novidades do evento é a entrada solidária. Para participar do Circuito Nacional de Adrenalina, basta doar 2kg de alimentos não perecíveis na entrada do estacionamento do estádio. Essa iniciativa tem como objetivo arrecadar alimentos para ajudar instituições beneficentes da região, promovendo a solidariedade e o bem-estar social.

A arena será transformada em um verdadeiro palco de manobras radicais, proporcionando uma vista privilegiada para os espectadores acompanharem de perto toda a ação.

O evento contará com uma programação diversificada que vai além dos shows de manobras radicais. Os visitantes também poderão conferir exposições de carros antigos, motos, carros rebaixados e som automotivo, além de desfrutar de uma ampla praça de alimentação. Além disso, haverá tendas, sonorização de alta qualidade e camarotes para garantir o conforto e a comodidade dos presentes.

PROGRAMAÇÃO

30/11/24

14:00 AS 00:00

EXPOSIÇÕES DE CARROS

BALADA AUTOMOTIVA

TOP DJS

TREINO LIVRE DE MANOBRAS E DRIFT

---------------------------------

01/12/24

09:00 AS 19:00

EXPOSIÇÕES DE CARROS

BALADA AUTOMOTIVA

TOP DJS

SHOW DE MANOBRAS RADICAIS

SHOW DE DRIFT

---------------------------------

ENTRADA GRATUITA

COM 2KG DE ALIMENTOS