Cantora Luciana Villanova é a dona dos famosos vocais de Beatiful Life

Gui Boratto é um dos maiores nomes da música eletrônica brasileira. O produtor conquistou fama mundial e seu maior sucesso é Beatiful Life. Poucos sabem mais a esposa do cantor, Luciana Villanova é quem faz os vocais no single.

Além de cantora, Luciana é empresária. Quando completou 40 anos, ela, que atualmente tem 45 anos, usou óculos para leitura, o que mexeu com sua autoestima.

"Veio a presbiopia, a famosa vista cansada. Ela aparece devagar, no começo, atrapalhando apenas as letras pequenas. Você estica o braço, força um pouco, e vai levando. Mas, com o tempo, fica mais complicado. Quando precisei usar óculos para leitura mesmo, que não tinha mais como fugir, fui comprando aqueles óculos de “farmácia" que são muito feios, eu ficava igual a velhinha fazendo tricot. Minha autoestima, que já estava ruim,piorou".

Foi a partir disso que nasceu a marca de óculos-lupa, que são itens que compõem o visual com muito estilo. "Comecei a pensar: 'Como eu posso prender os óculos no meu corpo? Como um colar, um bracelete, algo prático e bonito?” E foi assim que nasceu a Loupe-Loupe!!!Ela mudou a minha vida. Voltei a ter alegria de viver. Com a Loupe-Loupe, consegui recuperar minha autoestima e minha personalidade", finaliza.