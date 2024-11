Allan Souza Lima dá unfollow em Rafa Kalimann e climão vem à tona

Parece que o ator Allan Souza Lima não tem gostado das notícias que vêm saindo sobre o fim de seu relacionamento com a influenciadora Rafa Kalimann. Segundo apuração da jornalista Fábia Oliveira, o casal deu um ponto final no relacionamento e a moça já estaria se relacionando com outra pessoa: o cantor Nattanzinho.

Segundo pessoas ligadas ao ex-casal, que fez post de comemoração de um ano de namoro nas redes sociais há 3 semanas, dia 05 de novembro, eles encerraram o relacionamento no dia 23 do mesmo mês e o ator foi surpreendido pelo vazamento da informação do término já no dia seguinte (24). Dois dias após (26), já circularam informações sobre o envolvimento da ex-BBB com o cantor Nattan, também a partir da coluna Fábia Oliveira.

Nas redes sociais, a narrativa predominante nos comentários é de que o encerramento do relacionamento teria a ver com o início do outro. Ao mesmo tempo, de acordo com o perfil “Circo da Mídia”, o motivo do fim seria o ator “não ter caído nas graças” da mãe de Rafa, algo que tem soado pelos internautas como uma grande “cortina de fumaça”.

Rafa Kalimann tem sido foco de ataques em grande parte dos comentários nas redes sociais e sendo colocada em posição de vilania desde que se viu inserida em notícias sobre o envolvimento com o parceiro de “Dança dos Famosos”, menos de 48 horas depois de ter sido noticiado o término.

Até o fechamento dessa matéria, Allan deixou de seguir a atriz, mas ela ainda o segue. Ambos apagaram seus registros do relacionamento nas redes sociais.