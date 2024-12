Sophia Turini: A Incrível Semelhança com Viviane Senna e Sua Estreia de Brilho na Série "Senna" da Netflix

Interpretando Viviane Senna na infância, Sophia não apenas impressiona com seu talento, mas também pela semelhança física encantadora com a irmã do icônico piloto Ayrton Senna. O detalhe faz sua atuação ainda mais tocante, tornando-a a escolha perfeita para dar vida a essa fase da história de Viviane.

A conexão vai além da aparência: Sophia e sua família vivem na zona norte de São Paulo, região que também foi lar da família Senna. Essa oferta distribuída adicionou um toque especial à trajetória de Sophia, unindo passado e presente de forma emocionante.

A nova série documental sobre Ayrton Senna estreou na última sexta-feira, 29 de novembro, no catálogo da Netflix, sob direção de Vicente Amorim e Julia Rezende. Com roteiro assinado por Álvaro Campos, Gustavo Bragança, Rafael Spínola, Thais Falcão e Álvaro Mamute, a produção mergulhadora na vida do piloto, revelando suas conquistas profissionais e suas nuances pessoais, com um cuidado minucioso em cada detalhe.

Para Sophia, o caminho até o papel de Viviane foi uma jornada emocionante. “Na semana em que fiz o teste presencial mesma, descobri que passei! Depois, comecei a preparação de elenco, onde conheci o Antônio [que interpreta Ayrton na infância]. Ensaiamos juntos e foi incrível! Também preciso mudar o visual, cortando a franja para ficar mais parecido com a Viviane. Adorei cada parte desse processo!”, compartilha a jovem atriz com entusiasmo.

As gravações foram uma aventura inesquecível para Sophia, que destaca as cenas gravadas na escola e na fábrica como algumas das mais marcantes. Outro momento especial foi sua visita ao Instituto Ayrton Senna. “Vi de perto o capacete, o macacão e o carro em tamanho real. Foi mágico! Meu pai e minha mãe me acompanharam, e poder entender o legado de Ayrton foi algo que nunca vou esquecer”, conta, emocionada.

Essa estreia de grande reflete impacto a influência artística que Sophia herdou de sua família. Seu avô paterno, Nelson João Turini, foi um dos pioneiros da TV brasileira, deixando um legado que parece ter inspirado Sophia desde cedo. Com o apoio de sua família, ela dá os primeiros passos rumo a uma trajetória que já promete ser brilhante.

Apesar da pouca idade, Sophia demonstra maturidade ao refletir sobre o papel e o legado de Viviane Senna. “No futuro, não quero apenas parecer fisicamente com a Viviane. Quero carregar sua força, sua coragem e seu espírito de caridade, que inspira tantas pessoas”, afirma.

Com tanto carisma, dedicação e talento, Sophia Turini inicia sua carreira artística em grande estilo, provando que sua semelhança com Viviane Senna vai muito além da aparência: ela já começa a escrever sua própria história, com a mesma determinação que marcou a trajetória da família que agora representa nas telas.