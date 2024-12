Com filme nos cinemas e novo reality na TV, Danni Suzuki ministra aula na PUC

Danni Suzuki, pioneira ao se tornar a primeira atriz brasileira de ascendência asiática a protagonizar um filme, segue desbravando novos territórios. Em cartaz nos cinemas com o longa “Segredos”, a atriz e apresentadora surpreendeu ao assumir um novo papel fora das telas: o de professora.

Além das telas, Danni vem se mostrando uma potência quando o assunto é neurociência. Palestrante internacional com quatro TEDx no currículo e em turnê pelo Brasil, tendo entre suas próximas palestras uma no Rio de Janeiro, ela, que é pós-graduada em neurociência pela PUC-RS, retornou à universidade para dar aula.

Convidada para integrar o corpo docente, ela agora é uma das professoras do curso de pós-graduação em “Influência Digital: Conteúdo e Estratégia”, oferecido pela universidade.

O programa explora, entre outras abordagens, o papel da comunicação na sociedade interconectada, área em que a atriz traz sua experiência e visão única para enriquecer as aulas. “É uma aula gravada, com a presença de alunos que se inscreveram para estar também no presencial. A matéria, ‘Conexão Emocional’, é justamente um tema que envolve as minhas vivências e experiências mais fortes morando com diversos povos, e está diretamente ligado ao meu campo de estudo e pesquisa dentro da neurociência”, explica.

Com palestras agendadas até o final do ano, Danni não deixa de lado seu papel como atriz e apresentadora. Entre seus recentes lançamentos, está o reality de moda “New Faces”, que estreou no dia 21 de novembro no E! Entertainment. Já a série “(In)Vulneráveis”, também do mesmo canal, tem estreia programada para o futuro.