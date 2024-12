Brasília será palco de homenagem a Maguila no Coliseu International Boxing

Brasília será o epicentro do boxe profissional brasileiro com entrada gratuita entre os dias 2 e 7 de dezembro com o Coliseu International Boxing, mas esta edição traz um significado especial. O evento marcará a primeira grande homenagem no país ao lendário pugilista Adilson Rodrigues Maguila, falecido em outubro deste ano. Ícone do esporte e uma das figuras mais emblemáticas do boxe nacional, Maguila será celebrado com honrarias em momentos marcantes ao longo da programação.

Um dos destaques do evento será o Troféu Maguila de Novas Promessas, voltado para revelar e promover jovens talentos do boxe brasileiro. Com a participação de 16 boxeadores sub-25, as eliminatórias ocorrerão entre os dias 2 e 6 de dezembro, culminando em uma final no ringue principal no dia 7 de dezembro. O campeão receberá um troféu em homenagem ao ícone Maguila e garantirá vaga no próximo Coliseu International Boxing, reforçando o compromisso do evento com o desenvolvimento do boxe nacional.

Evento reúne tradição, emoção e inovação

Um dos destaques do evento será o Torneio Maguila de Novas Promessas, voltado para revelar e promover jovens talentos do boxe brasileiro. Com a participação de 16 boxeadores sub-25, as eliminatórias ocorrerão entre os dias 2 e 6 de dezembro, culminando em uma final no ringue principal no dia 7 de dezembro. O campeão receberá um troféu em homenagem ao ícone Maguila e garantirá vaga no próximo Coliseu International Boxing, reforçando o compromisso do evento com o desenvolvimento do boxe nacional.

Mais do que uma homenagem, o Coliseu International Boxing promete ser um marco no calendário esportivo de Brasília. Com uma programação intensa de cinco dias, o evento combina a tradição do boxe com uma estrutura moderna e inovadora, oferecendo uma experiência única para o público e a imprensa.

Entre os destaques do evento, estão as seletivas locais, que acontecem entre os dias 2 e 5 de dezembro, revelando novos talentos do boxe brasileiro, e as disputas de cadetes em 5 de dezembro, que promovem o desenvolvimento da nova geração de atletas. No dia 6, uma sessão de pesagem e treino aberto permitirá ao público mergulhar nos bastidores do esporte, enquanto o dia 7 será reservado para a grande final, que inclui disputas de títulos nacionais e internacionais.

“Este evento não é apenas uma celebração do boxe, mas também uma oportunidade de honrar o legado de um dos maiores atletas que o Brasil já teve. Maguila foi mais do que um campeão nos ringues; ele foi uma inspiração para gerações. Sua história merece ser lembrada e celebrada, e estamos orgulhosos de realizar essa homenagem em um palco tão grandioso como o Coliseu International Boxing”, destaca Adimário Teodoro, presidente da Confederação Brasileira de Boxe Profissional

Entre as lutas mais esperadas do card principal estão:

•Título Internacional Meio Pesado

•Título Sul-Americano - Cruzador

•Eliminatória do Título Mundial WBU Boxing

•Título Brasileiro Peso Pesado

•Título Brasileiro Female-Welter

•Defesa do Título Brasileiro Master

A infraestrutura do evento também é destaque: um Ringue Central de última geração, iluminação de alta performance e um sistema de som imersivo prometem transformar a Arena Hall em um verdadeiro coliseu moderno. O público poderá aproveitar áreas exclusivas para convivência, alimentação, venda de produtos oficiais e até mesmo experiências interativas com o universo do boxe.