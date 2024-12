Influenciadora revela que foi curada da depressão com apoio do cachorro: "Me ajudou"

Desde meados deste ano, a casa da influenciadora ganhou uma moradora capaz de melhorar a saúde mental das pessoas: a pet Chérie, da raça Chihuahua. A influenciadora Dillyene contou com a ajuda da pet para se curar da depressão. Ela também adquiriu novos hábitos.

"Muita gente não sabe, mas um cachorro pode diminuir e até curar a depressão e a ansiedade. Há estudos que comprovam que isso. A Chérie me ajudou a sair do fundo do poço", diz ela.

Além disso, a cantora e atriz fez terapia e adquiriu novos hábitos. "A terapia também me ajudou muito. Eu mudei meu estilo de vida, passei a me exercitar mais, diminuiu o tempo de telas e parei de me importar com a opinião das pessoas", comenta.

Ela aconselha pessoas que estão enfrentando depressão a adotarem um cachorro como suporte emocional. "Mas é importante saber se você poderá promover o bem-estar e dar amor a ele. Poder brincar, levar para passear. O dog tem que estar feliz para te ajudar a curar da depressão. E sempre procurar um profissional da saúde. É fundamental", finaliza.