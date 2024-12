Luiza Martins abre o jogo sobre relação com Marcela Mc Gowan

Durante a conversa, Luiza rasgou elogios à noiva, Marcela Mc Gowan, destacando a importância do relacionamento, que recentemente completou quatro anos. “Ela é minha família. Minha companheira. Minha melhor amiga. Ela é a pessoa por quem sou apaixonada. Minha dupla”, declarou a artista.

Ainda emocionada, Luiza destacou a conexão profunda com Marcela. “É a primeira pessoa a quem eu conto tudo, a primeira que vejo quando abro os olhos. Ela é a pessoa número um da minha vida. Meu amor, minha paixão, minha companheira. Não quero mais saber como é o mundo sem ela”, afirmou a cantora. Luiza destacou que nunca conseguirá falar sobre a noiva sem se emocionar, evidenciando o vínculo entre elas.

Luiza e Marcela estão juntas desde 2020 e ficaram noivas em 2023. Em agosto, a cantora pediu a mão da médica no parque do Harry Potter, em Orlando, e, em novembro do mesmo ano, Marcela fez o mesmo pedido, também no parque temático.