Marcos Palmeira prestigia exposição na inauguração da Galeria Cavalcanti em São Paulo

O ator Marcos Palmeira marcou presença na estreia da exposição “O Encanto do Estranhamento”, do artista plástico Glayson Rocha, ambos naturais de Itororó, Bahia. Realizada nos dias 29 e 30, a mostra inaugurou a Galeria Cavalcanti, espaço cultural idealizado pelo empresário Emanuel Cavalcanti, também conterrâneo dos dois.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Palmeira convidou o público a prestigiar o trabalho de seu amigo Glayson Rocha, destacando a importância de valorizar novos talentos. “É um privilégio poder prestigiar uma exposição como esta, de um artista que carrega em suas obras as memórias e a cultura de nossa terra”, afirmou o ator.

A exposição, com curadoria de Graça Garcia, propôs um mergulho no imaginário do artista, explorando temas que vão além das imagens cotidianas e convidam à reflexão sobre a existência. Para Marcos Palmeira, eventos como este reforçam o papel da arte como ferramenta de conexão e expressão cultural, especialmente para artistas emergentes.

A Galeria Cavalcanti foi concebida com o objetivo de promover novos talentos do cenário artístico. A participação de Marcos Palmeira trouxe ainda mais visibilidade à inauguração, reunindo personalidades das artes e da cultura.

“É fundamental que espaços como este sejam ocupados por artistas que têm muito a dizer e a mostrar. Glayson é um exemplo disso, e estar aqui hoje é uma honra”, concluiu Palmeira.