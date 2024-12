Miguel Trajano é escalado para viver Senor Abravanel, em novela do SBT

O jovem ator é a mais nova estrela da trama A Caverna Encantada, interpretando o personagem Senor, que chega para adicionar um toque de mistério e emoção à nova temporada, intitulada Primavera. Com um talento natural e uma interpretação cheia de sensibilidade, Miguel tem se destacado como um dos grandes nomes da televisão infantojuvenil, desde que estreou na carreira televisiva.

Em 2023, ele deu vida ao vilão Chilique, na novela A Infância de Romeu e Julieta, produção do SBT e Prime Video, dirigida por Rica Mantoanelli. Como Chilique, Miguel mostrou todas as suas emoções ao interpretar um personagem com ataques de raiva e comportamento explosivo.

Além disso, ele participou da série de streaming Um Ano Inesquecível - Inverno , interpretando Dudu, irmão de Mabel (a protagonista), sob a direção de Caroline Fioratti, em uma produção gravada no Chile. Sua trajetória inclui também uma participação especial no programa A Pracinha, para comemorar os 30 anos de A Praça é Nossa, no SBT, onde interpretou Ronald, sob a direção de Marcelo de Nóbrega, em 2021.

Senor é um estudante enigmático que entra no Colégio Rosa dos Ventos, onde sua chegada muda o boato da história. O personagem, que tem um temperamento travesso, mas um coração generoso, será o responsável por desafiar Felipe (Gabriel Avellar), conhecido como Pê de Peste, e ensinar lições valiosas de amizade e colaboração. Em suas palavras, Miguel descreve seu personagem com uma simplicidade encantadora: "O Senor Abrantes é um menino que gosta de ajudar as pessoas. Ele é muito instruído, doce, mas é sapeca. Vai ser uma pedra no pé do Felipe."

O fato de Miguel ter sido escolhido para interpretar o senhor não é por acaso. Ele já tem uma trajetória sólida na televisão, tendo participado de outras produções importantes, como as mencionadas. Sua volta ao canal em A Caverna Encantada é mais uma confirmação do seu talento e dedicação à profissão. Ao falar sobre sua nova participação, Miguel revela a emoção de voltar a atuar em uma produção tão especial: "Coração está a mil, né? Tinha muitas crianças boas no teste. Eu achei que não ia dar certo porque tinha acabado de fazer uma novela e porque havia muita gente talentosa".

A escolha de Miguel para dar vida ao personagem Senor também tem um significado pessoal. O nome de seu personagem é uma homenagem da autora Iris Abravanel ao seu neto, filho de Patricia Abravanel, mostrando a conexão afetiva e familiar que marca a produção de A Caverna Encantada.

Com seu talento em ascensão, Miguel Trajano já se estabelece como uma das grandes promessas da televisão. Sua dedicação ao trabalho e seu carisma natural são apenas algumas das qualidades que o tornam um verdadeiro exemplo para outros jovens artistas. Quem acompanha sua trajetória sabe que este é apenas o começo de uma carreira brilhante, e o retorno a A Caverna Encantada é apenas mais um passo rumo ao sucesso.