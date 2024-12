Davi Kneip aposta no eletrofunk em 'Que Coisa Maravilhosa'

Single é uma parceria com MC Delux e Greg e Gont - (crédito: Divulgação)

Davi Kneip, MC Delux, Greg e Gont lançam nesta sexta-feira (5) em todas as plataformas de áudio "Que Coisa Maravilhosa". O single que é uma mistura de funk e música eletrônica, promete dominar o Brasil.

A composição do eletrofunk foi feita pelo funkeiro MC Delux, do hit "Ai, Ai, Ai Calma". Já Greg e Gont é uma dupla de DJs de Belo Horizonte, já conquistou várias das pistas mais badaladas do país.

Davi Kneip tem diversos hits em sua carreira, como SentaDONA, single que ganhou um remix com Luisa Sonza. Neste ano, lançou diversos singles inéditos e MTGs de hits atemporais em parceria com grandes artistas, como Kelly Key, Nathan, Caetano Veloso e Alcione.

"Até o fim do ano terá mais lançamentos e para 2025 quero continuar com grandes parcerias e trazer mais visibilidade para o funk de BH", finaliza.