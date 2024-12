Jojo Todynho e Cariúcha disputam comando do novo Casos de Família

O clima está tenso entre Cariúcha e Jojo Todynho. Isso porque as duas, que já protagonizaram diversas brigas nas redes sociais, agora disputam por uma vaga no SBT. Ocorre que elas irão gravar pilotos para concorrer ao cargo de apresentadora do extinto "Casos de Família".

Ao que tudo indica, o programa que antes era comandado por Cristina Rocha, deve retornar a programação da emissora no próximo ano. A previsão é que as duas gravem os pilotos ainda no dia 15 deste mês, mas apenas uma será escolhida como apresentadora.

No entanto, o SBT pensa em usar uma imagem mais jovem para atrair um novo público. A notícia foi divulgada pelo jornalista Flávio Ricco. Vale ressaltar que diferente de Jojo, Cariúcha já é contratada pela emissora de Silvio Santos.

Vale ressaltar que segundo o canal do Youtube do 'Rodrigo Apresentador', Cariúcha recebe um salário no valor de R$ 15 mil. No entanto, com os descontos em folha, o valor que chega até a comunicadora é de cerca de R$ 12 mil.

Além disso, a apresentadora teria acesso a alguns benefícios, como plano de saúde. A artista foi contratada pela emissora em abril deste ano. Ela faz parte do programa 'Fofocalizando' e tem ganhado o carinho do público.