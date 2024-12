Prestes a lançar seu primeiro álbum, Bela Maria fala sobre processo criativo e recorda participação no 'The Voice Kids'

Bela Maria fala sobre processo criativo e recorda participação no 'The Voice Kids' - (crédito: Dio Bastoge (@diobastoge))

A artista pernambucana Bela Maria vem se destacando na música ao apostar em um pop mais diverso e múltiplo e também imprimir personalidade em suas músicas. A cantora, que se apresentou no Rock in Rio 2024, começou a chamar a atenção do Brasil quando participou do 'The Voice Kids' aos 14 anos.

Bela Maria conta como a experiência na atração mudou sua carreira: "Impactou demais. Eu ainda era somente uma criança criativa com o sonho e uma vontade enorme de ser cantora, e saí de Paulista-PE, com 13 anos, pra fazer a primeira viagem da minha vida e pisar no meu primeiro palco justo no The Voice Kids".

"O salto foi grande e a experiência foi completa porque eu vi que me sentia confortável ali, cantando para o Brasil inteiro independente de aquela ser a minha primeira vez fazendo aquilo, simplesmente por amar música e amar cantar. Então, foi imprescindível viver esse momento porque foi depois dele que passei a me intitular como artista", completou.

Bela também falou sobre suas inspirações na carreira, e a lista é bem variada: "Para compor, é totalmente o nosso MPB: Alcione, Maria Bethânia, Gal, Cartola… todos eles me influenciam demais porque são as letras que me marcam desde a minha infância".

"E para escolher gêneros no momento da criação, eu vou de Beyoncé até as antigas de Michael… E por aí vai, eu passo o dia inteiro ouvindo e descobrindo música, então fica até difícil dizer de onde vem minhas referências para sonoridades porque eu amo encontrar coisas novas e tudo que me toca vira fonte de inspiração", complementou.

Na sequência, a recifense conta que vai resgatar muito do R&B anos 2000 em seu novo álbum: "Dos hits que me fizeram sonhar em ser artista, os clipes que estão na minha mente até hoje e que eu sinto muita falta de assistir. Além de ser um estilo com o qual eu me identifico, eu sinto que dá pra brincar demais com esses ritmos e trazer algo diferente para o mercado. Então vai ter muita música dançante, mas sem deixar de lado o R&B mais quente e envolvente que eu sei que meus ouvintes amam, eu trago dois lados meu nesse álbum, então ele também terá dois lados".

A cantora fala sobre o que o público pode esperar para ela no próximo ano. "Muito mais coreografia em cima do palco, mais aparições pra falar sobre os processos de composição e de criação, que é minha parte preferida e acho que muitos não sabem como funcionam esses bastidores; esperem me conhecer mais através das letras, entender de onde vem minha confiança, mas minhas inseguranças também porque eu amo saber que minha arte gera identificação, e esperem principalmente muuuuito lançamento", diz.

A jovem fala sobre a sonoridade que vamos encontrar no projeto, e por fim sobre as parcerias que tem desejo de realizar. "Muito Pop, Trap, Funky, R&B com o resgate dos timbres dos anos 2000, aquele R&B mais sensual também", diz. "Bk, Luccas Carlos, amaria colaborar com Bebe Salvago, Jotapê, Liniker, Iza,Gloria Groove, Nina do Porte… e a lista não para", completa.