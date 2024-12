Belo em Alto-Mar: Cruzeiro Temático do cantor tem lotação máxima

Com lotação máxima, o trajeto seguirá até a Rota do Sol, no sul do país, oferecendo uma programação recheada de grandes atrações.

Além de shows de artistas como Thiaguinho, Ludmilla, Turma do Pagode, Ferrugem e Pixote, o público poderá conferir uma apresentação especial da turnê de 30 anos do grupo Soweto, marcando a trajetória de Belo no início de sua carreira. O cantor também promete momentos mais intimistas no espetáculo “Belo In Concert”, revisitando grandes sucessos de sua carreira.

O cruzeiro, que acontece até a próxima quinta-feira (12), teve sua estreia marcada pela chegada de Belo em uma McLaren 720s, avaliada em R$ 3,5 milhões, sendo recepcionado por uma multidão de fãs no porto.

“Ser um artista popular é uma realização que vai além dos palcos. É levar alegria e construir sonhos ao lado do público que sempre me apoiou”, comentou Belo ao embarcar.