Ex-assistente de direção acusa Tatá Werneck de assédio

Um ex-assistente do Lady Night, programa comandado por Tatá Werneck, fez um desabafo nas redes sociais sobre como era trabalhar com a artista. Gabriel Muller revelou que muitos funcionários que trabalham com a apresentadora são vítimas de assédio moral.

O relato da vítima foi divulgado pela jornalista Fabia Oliveira. O ex-colaborador usou seu perfil fechado em uma rede social para declarar: "Vai e não volte nunca mais 2024! Assim como Lady Night e Tatá [Werneck] na minha vida".

No entanto, Gabriel ainda continua: "Seis temporadas de horror. A última temporada a pior, sendo acusado por algo que não fiz, ficando desempregado. Todos que passam pelo Lady [Night] saem com problemas com a apresentadora".

Além disso, o ex-assistente explicou: "São incontáveis os assédios que toda temporada a equipe passa. Tenho vergonha de ter ficado tanto tempo em um lugar desses. Eu aceitei, e hoje pago o preço, a terapia, para lidar com as dores e problemas causados por tantas situações absurdas vividas. Que venha 2025".

Vale ressaltar que Tatá Werneck ainda não se pronunciou sobre as acusações. Nas redes sociais, internautas opinaram: "O pior é que é a cara dela fazer isso". "Não me surpreende vindo dessa forçada sem graça". "Ela não é tão simpática quanto parece".