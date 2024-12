Luau do Di Propósito retorna à Brasília no dia 20

Di Propósito, um dos maiores grupos de pagode do Brasil, está de volta a Brasília no dia 20 de Dezembro com a festa Luau do Di Propósito que acontece na Orla do Clube de Engenharia, a partir das 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 40.

O evento, que em 2018 lançou o primeiro audiovisual do grupo no maior canal de pagode do país, conquistou milhões de visualizações e consolidou o sucesso nacional da banda. Agora, após uma trajetória repleta de hits, o grupo volta à capital federal para uma noite especial, com muito pagode, clima descontraído, convidados especiais e a energia vibrante.

Formada em Brasília em 2009, a banda de samba e pagode promete relembrar canções como Manda Áudio, Pesou o Rolê e Me Assume ou Me Esquece.