Gabi Dallacosta se junta ao elenco da 4ª temporada de Arcanjo Renegado

A atriz Gabi Dallacosta foi confirmada na quarta temporada da série Arcanjo Renegado, uma das produções brasileiras mais aclamadas. Em entrevista, a artista expressou sua felicidade e ansiedade em integrar o elenco e deu detalhes sobre sua preparação e expectativas para o papel.

“A expectativa está bem alta, confesso que estou um pouco ansiosa, mas muito feliz pela oportunidade de atuar em uma série como essa. Camila vem aí, minha primeira personagem de fato, e em um projeto com uma história tão interessante e realista. Arcanjo Renegado retrata muito da realidade do Brasil, algo bem distante do meu dia a dia, mas isso é incrível, pois estou aprendendo muito, conhecendo as comunidades e suas histórias,” afirmou Gabi, destacando a importância social do projeto.

Gabi já era fã da produção antes de ser convidada. “Já acompanhava a série. Assisti todas as temporadas e estou muito ansiosa pela terceira e, claro, pela quarta,” revelou.

Com experiência em novelas, curtas-metragens e projetos para streaming, Gabi vê na série mais um passo importante na sua trajetória. “Expandir minha carreira sempre foi um desejo. Sou uma atriz que não sossega nunca, não me acomodo. Estudo muito, atualizo meus materiais e corro atrás do que quero. Essa conquista é fruto de muito esforço e dedicação,” compartilhou, ressaltando seu compromisso com o aprimoramento contínuo.

Sobre 2024, a atriz faz um balanço positivo. “Foi um ano de desafios e conquistas, tanto profissionais quanto pessoais. Trabalhei em projetos muito especiais, como Túnel do Amor e agora Arcanjo Renegado. Estou muito feliz e espero que 2025 seja ainda mais abençoado.”

Para o próximo ano, Gabi planeja novos voos: “Quero produzir duas peças que escrevi, continuar, se Deus quiser, em Arcanjo Renegado, e, quem sabe, integrar o elenco de uma novela, algo que amo.”

A atriz também deixou um conselho para quem deseja seguir carreira na atuação: “Não desistam e estudem muito. Estejam sempre preparadas, porque quando a oportunidade surgir, é preciso estar pronta para aproveitá-la ao máximo.”