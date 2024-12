Key Alves revela vontade de engravidar do namorado: 'não vejo a hora'

Vale ressaltar que Key está vivendo Houston, nos Estados Unidos, onde deve permanecer até abril de 2025. Ela faz parte da atual temporada da nova liga de volêi dos EUA, a League One Volleyball. Por conta disso, não consegue estar tão próxima ao companheiro.

No entanto, ela contou aos fãs como faz para conciliar o relacionamento. "Todo mundo sabe que o Bruno ficou, estou namorando à distância com ele. O fuso horário, graças a Deus, é de 3 horas a menos. Quando ele acaba os shows dele, às 3h da manhã mais ou menos, aqui ainda vai ser meia-noite, então consigo falar com ele".