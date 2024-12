Aniversário de médico de famosos recebe Naiara Azevedo e Poliana Rocha

a última terça-feira, 10, o dermatologista Alessandro Alarcão, que já tratou de uma série de celebridades, incluindo o cantor Gusttavo Lima e a influenciadora Virginia Fonseca, comemorou seu aniversário de 50 anos.

O evento contou com a presença de vários artistas, como Naiara Azevedo, Matheus, da dupla com Kauan, e também de Poliana Rocha, influenciadora digital e esposa do cantor Leonardo.

No Instagram, Poliana compartilhou detalhes do seu look para a comemoração, além de postar vários momentos na festa. Na legenda, a influenciadora escreveu: "Dia de celebrar a vida de um grande amigo".

O diferencial da festa foi o caráter solidário: em vez de presentes, os convidados foram incentivados a fazer doações em dinheiro, que serão destinadas a instituições filantrópicas, reforçando o compromisso do aniversariante com o bem-estar coletivo.