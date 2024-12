Gui Taschetti curte parques em Orlando com Alicia X

O empresário e influenciador Gui Taschetti acaba de iniciar suas férias em Orlando, sua cidade favorita, onde pretende relaxar e explorar os destinos que tanto gosta. Ele chegou à cidade ontem e já aproveitou para fazer algumas compras.

“2024 tem sido um ano de muito trabalho, a correria não para. Estou muito feliz com o crescimento da Prado Comunicação e com as conquistas que estamos alcançando. Mas esses momentos de pausa são essenciais para recarregar as energias,” comenta Gui, que vê nesta viagem uma oportunidade para renovar as ideias.

Gui também aproveitou para visitar os famosos parques temáticos da cidade ao lado de Alicia, sua companheira nesta viagem. “Orlando é um lugar que sempre me inspira, e ter a chance de vir aqui me dá um novo fôlego para os próximos desafios. Compartilhar essa experiência com a Alicia torna tudo ainda mais especial,” completa Gui.