Henry Freitas espalha sua irreverência pelo Brasil com seu novo projeto: Terapya

Mostrando que um bom marketing faz diferença no mundo artístico, Henry Freitas entrou na onda do seu “slogan” e vai levar Terapya para todos. O novo projeto do artista foi anunciado nesta quinta-feira (12), em aparição para o público na Praça do Arsenal, ponto turístico recifense.

O cantor pernambucano já vinha dando indícios de que uma forte novidade estava a caminho. Espalhando pistas pelas redes sociais, Henry convocou a galera a seguir o “Método Henry” e se arriscar na novidade. “A galera já me acompanhava nas redes sociais e nada mais justo que fazer esse movimento por lá, para atiçar a curiosidade e mostrar ao mundo a Terapya, nosso novo projeto, uma label nossa, para fazer a galera cantar e curtir os nossos sucessos”, revelou.

A TERAPYA vai percorrer 11 capitais do Brasil, passando pelo Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A estreia já tem data marcada: dia 22 de fevereiro, em Brasília/DF.

"Terapia” foi o nome dado pelos fãs de Henry ao seu show, que agora se tornará um grande evento de um dos maiores expoentes do forró dos últimos anos.

Com uma estrutura gigante e expectativa de público de 8 mil pessoas em cada edição, a Terapya chega para colocar de vez o Henry Freitas entre os grandes artistas do Brasil.

Além de sua magnitude, a label contará com experiências que colocarão os presentes dentro do universo do Henry, com ativações e produtos que se conectam o artista.