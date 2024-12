Gratuito: Brasília sedia evento sobre o uso da inteligência artificial no setor público

Brasília será sede de um dos maiores encontros sobre inteligência artificial do país, o Transformação Digital no Setor Público: Inovação, Eficiência e Inclusão para o Futuro. Promovido pelo Instituto Cerrado Livre e apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), o evento acontece no próximo dia 19 de dezembro, das 9h às 19h, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Eixo Monumental).

No encontro, Tony Ventura, Rafael Miranda e Igor Saraiva e mais especialistas vão oferecer ao governo, às escolas técnicas, universidades, empresas e à sociedade as mais inovadoras soluções tecnológicas, para impulsionar o desenvolvimento e a transformação digital do setor público, com a apresentação de casos concretos onde a inteligência artificial e a computação na nuvem são aplicadas.

Na programação, além de workshops e palestras com os especialistas, o público poderá conferir espaços exclusivos de inovação, como a Amazônia IA e ambiente com simulador de Fórmula 1. Além de um local específico para a interação do público com a inteligência artificial.

PROGRAMAÇÃO:

9h — Abertura

9h10 — Palestra com Tony Ventura

Temas:

1. Inteligência artificial para os negócios

2. As melhores ferramentas de inteligência artificial para vendas

3. Futuro. O que fazer e como se preparar para os próximos 2 anos

10h10 às 12h — Palestra com Rafael Miranda

Temas:

1. Parâmetros, Janela de Contexto e Tokens: Aprenda a escolher a IA correta para você.

2. Orientação, Contexto, Instrução e Formato:* Oriente a IA com uma estrutra linguística que otimiza recursos computacionais e produz respostas mais coerentes e precisas.

3. Usuários Recorrentes via Dopamina: Como a IA pode quebrar este paradigma.

12h30 — Intervalo

14h às 16h — Palestra com Igor Saraiva

Temas:

1. Tendências Comportamentais das pessoas para 2025

2.GenAi e o novo relacionamento com o consumidor

16h10 — Palestra com (A definir)

Tema: ?

18h — coffer break e rodada de negócios

19h — FIM