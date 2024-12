Influencer celebra chegada da filha Laura: 'Aprendizado constante'

Kaique Torres destacou que a experiência do parto humanizado foi marcante e trouxe novos significados à paternidade - (crédito: Divulgação )

Kaique Torres, influenciador com mais de 250 mil seguidores, compartilhou a emoção de vivenciar o nascimento da filha Laura, fruto de seu casamento com a dentista Bianca Medeiros. O influenciador, que já é pai de Lavínia, destacou que a experiência do parto humanizado foi marcante e trouxe novos significados à paternidade.

“Participar do parto humanizado da Laura foi algo que nunca imaginei viver com tanta intensidade. A Bianca foi incrível, e estar ao lado dela me fez perceber o quanto esse momento é poderoso”, revelou Kaique. “Com a Lavínia, já aprendi tanto, mas a chegada da Laura mostrou que sempre há espaço para novas emoções e responsabilidades.”

Kaique começou sua trajetória nos bastidores, produzindo conteúdo para grandes nomes do entretenimento e perfis com milhões de seguidores. Hoje, ele usa sua experiência para criar uma conexão genuína com seu público, que inclui personalidades como Chico Salgado e os atores Guilherme Leicam e Fábio Beltrão.

Além de celebrar sua família nas redes sociais, o influenciador pretende trazer reflexões sobre paternidade. “Ter duas filhas é um aprendizado constante. Quero dividir com meu público o que significa ser um pai presente, algo que transforma a forma como você enxerga o mundo e suas prioridades”, afirmou.

Para Kaique, o maior presente de sua jornada como criador de conteúdo e pai é inspirar outras pessoas a valorizarem os pequenos momentos. “A Lavínia e a Laura são minhas maiores motivações. Tudo o que faço é pensando nelas e no que posso deixar como legado”, concluiu emocionado.