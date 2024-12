Coach de felicidade ensina caminho simples para você ser mais feliz em 2025

A procura pela felicidade é um processo contínuo na vida de todos.. E já que um novo ano está se iniciando , que tal fazer algumas mudanças para ser mais feliz ? A terapeuta Elisa Ponte, acredita na felicidade como filosofia de vida.

"Use a felicidade como filosofia de vida em 2025 e vivencie o melhor ano da sua vida .

Imagine que 2025 será o ano que você alcançará todo o seu potencial de sucesso ,terá resultados incríveis em todas as áreas de sua vida . Emocional , Financeira intelectual, Espiritual, etc . Entenda que a Felicidade não precisa ser alcançada como um alvo , você escolhe ser feliz agora com as ferramentas que você já possui. Ser feliz é simples , fácil e prático . Precisamos apenas fazer alguns ajustes para usar as ferramentas que já possuímos de forma eficaz" .

A especialista deu algumas orientações práticas para você ser mais Feliz em 2025.

-Caneta ou lápis na mão , folha de papel , ambiente que você se sinta seguro e confortável , talvez um banho antes dessa prática possa te deixar mais relaxado. Chá ou água para beber e já podemos começar a nossa “Desintoxicação mental “. Mente corpo estão conectados.

-O primeiro passo é alinhar sua fisiologia corporal com o seus desejos mentais . Lembre -se que a Felicidade está disponível a todos , não há necessidade de chegar em nenhum lugar ou ter algo para você usufruir dessa sensação de alto valor .Seu tempo é limitado único e exclusivo. Vamos colocar em prática esse movimento de positividade em 2025.

-Agora que você está relaxado em seu ambiente seguro , comece fechando os olhos, respirando lentamente e intencionalmente , buscando fazer uma retrospectiva de apenas momentos positivos que você vivenciou .

-Potencialize toda sua energia e traga os mais para você . Faça perguntas e comece a ouvir seus diálogos internos positivos .Ex: qual foi os melhores momentos que eu vivenciei em 2024? Quais foram meus melhores dias? Quais foram minhas maiores conquistas ? Vá trazendo o máximo de lembranças positivas e de sua maneira vai agradecendo por cada experiência positiva que você vivenciou .

-Se empodere e declare que mesmo nos dias desafiadores de 2024 você teve oportunidades de vivenciar momentos extraordinários.

-Quando você estiver transbordando de emoções positivas abra os seus olhos e faça uma desintoxicação mental .

“ elimine Tudo aquilo Que não faz sentindo para a realização dos seus sonhos “

- Escreva tudo aquilo que você já fez que deu certo e aplique a mesma fórmula com novos ajustes para suas novas metas e desafios , certificando que você pode escolher ser feliz constantemente com tudo que já está dentro de você .

- Todos os dias temos novas oportunidades, aproveite o seu estado de presença para escrever todos os seus objetivos para essa nova fase de sua vida .

-Liberte-se de mágoas , tristeza , pensamentos e emoções negativas , o caminho mais seguro e fácil para viver em plenitude é começar a agradecer por tudo que você já tem , celebrar com muita alegria todas as conquistas e vitórias que já alcançou e declarar verbalmente e assinar no papel físico tudo que você realizará em 2025.

-Com fé, convicção, certeza, persistência, amor , paixão e autoconhecimento você terá o ano mais feliz de todos que você já vivenciou . 2025 o ano da Plenitude!

-Assim como fazemos dietas com sucos detox, comece o ano fazendo um detox mental, elimine toxinas não precisa mais tomar e acrescente todos os nutrientes positivos que você já possui dentro de você.

Elisa diz que o maior segredo dessa receita , é que ela é exclusiva, intransferível e única . Você é insubstituível.

“Importante você saber que para sua lista de metas, sonhos e desafios podem apenas conter palavras positivas de e gratidão , porque seus sonhos acontecem dentro de você. Você pode transcrevê -los para o papel de forma como se já tivesse realizado e já começa a agradecer . Lembre se você terá o mesmo trabalho de fazer esse processo acreditando ou duvidando,o único fator de mudança será o resultado . Preparados para viver o ano da plenitude? O tempo é agora . Não temos o amanhã. Comece agora e escolha ser feliz todos os dias", conclui.