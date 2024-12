Natal Flor do Cerrado celebra magia natalina em Brasília

Brasília se prepara para viver momentos de encanto e magia com o Natal Flor do Cerrado. Realizado na Torre Digital, cartão-postal da capital-federal, em parceria com a Secretaria de Turismo do Distrito Federal, o evento repleto de atrações culturais e atividades para toda a família acontece de 20 a 23 e 25 a 31 de dezembro, sempre das 17h às 23h, exceto no dia 24 de dezembro. E o melhor: com entrada gratuita para toda a família!

“Pela primeira vez, vamos ter o Natal na Torre Digital, a nossa Flor do Cerrado e última obra de Oscar Niemeyer. Essa flor linda vai receber o menino Jesus e todas as famílias são muito bem-vindas. Nós estamos de braços abertos para receber todos os brasilienses, que também poderão subir até o 13º andar e ver toda a beleza de Brasília”, afirma Karine Câmara, superintendente da Torre Digital Flor do Cerrado.

Ao longo de 11 dias de festa, o público poderá desfrutar de uma programação variada que inclui atividades lúdicas e apresentações artísticas. Um dos momentos mais aguardados será a chegada diária do Papai Noel, às 17h, que promete encantar adultos e crianças. O espaço kids oferece diversão garantida com pintura facial e oficinas de desenho, um ponto de encontro dos pequenos para criar e interagir.

A narrativa natalina ganha vida com as contações de histórias apresentadas pela artista Nyedja Gennari, sempre às 19h, convidando os espectadores a mergulharem em universos encantados. Para encerrar as noites, o palco se ilumina com apresentações do Coral Friends, com participações especiais da Orquestra Friends.

“Planejamos levar a magia dessa época para a Torre Digital, um importante ponto turístico localizado em uma área privilegiada. O local proporcionará à população uma combinação de tecnologia e cultura, oferecendo um espetáculo de luzes e projeções que criará uma atmosfera mágica. Dessa maneira, moradores e visitantes de Brasília poderão desfrutar do já tradicional Natal da Esplanada, com diversas atrações”, afirma o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Além das atividades e apresentações, o Natal Flor do Cerrado contará com uma encantadora Casa do Papai Noel, onde os visitantes poderão viver a magia do Natal de perto. O espaço estará decorado com riqueza de detalhes, incluindo luzes cintilantes, guirlandas festivas e uma imponente árvore repleta de enfeites tradicionais.

Para completar a experiência, a atração traz o trenó do Papai Noel acompanhado de suas renas mágicas, cenário perfeito para fotos inesquecíveis. O momento do nascimento do menino Jesus, será representado por um presépio estilizado com os importantes personagens da narrativa. Ainda, um trenzinho decorado com luzes e adereços natalinos percorrerá o local, transportando crianças e adultos para um passeio cheio de alegria e emoção, em meio a um ambiente que respira o espírito natalino.