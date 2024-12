Festa reúne famosos e autoridades para celebrar 18 anos da filha de advogado das estrelas

No último fim de semana, uma festa animada no Rio de Janeiro reuniu celebridades, autoridades e amigos para comemorar os 18 anos de Sara, filha do advogado José Estevam Macedo Lima, conhecido por representar grandes nomes do meio artístico.

Além de celebrar a nova fase da jovem, que decidiu cursar Direito e seguir os passos do pai, o evento contou com uma programação musical estrelada. O Grupo Bom Gosto, que já havia se apresentado em sua festa de 15 anos, retornou para agitar os convidados. Marcelo Tchacabum e Nego do Borel também fizeram shows que garantiram a animação da noite.

Outro destaque foi Mc Pedrinho, que mostrou por que é uma das grandes apostas do funk paulista. Mc Creu, Yullie Maciel e Lui Medeiros também marcaram presença, trazendo ainda mais brilho à celebração.

“É um privilégio comemorar não só o aniversário da minha filha, mas também sua escolha de entrar para o mundo do Direito e, futuramente, trabalhar comigo. Ter amigos tão talentosos como o Grupo Bom Gosto, Marcelo, Nego e tantos outros aqui comigo, celebrando, é muito especial”, comentou José Estevam.

A festa foi um reflexo da trajetória profissional e pessoal do advogado, conhecido por sua proximidade com artistas e personalidades. A noite ficou marcada como um evento único, unindo música, alegria e momentos de emoção.