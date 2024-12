Tropa de Elite, Pacificadores, Evoney Fernandes e Guilherme Silva se apresentam na ExpoFest com entrada gratuita

O Festival ExpoFest está de volta, prometendo três dias inesquecíveis de música, cultura e entretenimento para toda a família. Realizado de 20 a 22 de dezembro em Sobradinho II, o evento será um dos maiores encontros culturais da região, reunindo grandes nomes da música brasileira e atraindo milhares de visitantes de diversas partes do país. O evento conta com uma ampla praça gastronômica, parque de diversões, e shows com artistas nacionais e regionais.

A entrada é gratuita mediante doação de 2k de alimentos não perecíveis. Com grandes nomes da música nacional e local como Guilherme Silva, Evoney Fernandes, Pacificadores, Tropa de Elite, Garoto da RP, entre outros.

Impacto e Benefícios para a Região:

O Festival ExpoFest não é apenas um evento cultural, mas também um importante impulsionador econômico para a cidade e região. Com uma estimativa de público de 30 mil pessoas por dia, o festival atrai visitantes das cidades satélites e de outros estados, movimentando o turismo local e gerando oportunidades de cerca de mil empregos diretos e indiretos.

Além do impacto econômico direto, o evento reforça a cidade como um polo de grandes espetáculos, oferecendo aos visitantes uma experiência única de entretenimento e lazer. Com uma estrutura de ponta, o festival proporciona momentos inesquecíveis, fortalecendo o calendário cultural da cidade.

Com realização do Instituto Expressão Cultural de Brasília e apoio da Administração Regional de Sobradinho II, Secretaria de Turismo e GDF.