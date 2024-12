Helena Quintella brilha na estreia de "Os Veganitos" no Prime Video

A jovem atriz Helena Quintella, essa Alagoana conhecida por seu talento impressionante e carisma contagiante, marca mais um passo importante em sua carreira artística com a estreia de “Os Veganitos” no Prime Video. O projeto, que mistura culinária saudável, educação ambiental e diversão, chega com a proposta de ensinar às crianças a importância de uma alimentação consciente e do cuidado com o planeta. No elenco, Helena e outros talentosos atores mirins, como Sofia Budcke, Bruna Negendank, Maria Carolina Basílio, Theo de Almeida, Ygor Marçal e Vicente Alvite, conduzem uma narrativa de forma leve e envolvente.

Com apenas 12 anos, Helena já conquistou seu lugar no cenário artístico brasileiro, e sua trajetória impressiona pela maturidade e profundidade em seus papéis. A atriz alagoana iniciou sua carreira com participações marcantes em novelas bíblicas como "Jesus" e "Gênesis", ambas produzidas pela Record TV. Nessas produções, Helena mostrou sua habilidade em interpretar personagens complexos, cativando o público com sua presença de cena e sua dedicação à arte.

Além de sua carreira na televisão, Helena fez sua estreia no cinema em “A Lista”, uma produção original da Globoplay, onde interpreta Beta, neta de Lília Cabral e filha de Letícia Colin, com estreia prevista para 2025. A estreia nas telonas vai solidificar ainda mais sua posição como uma das jovens atrizes mais promissoras do país. Helena também é uma presença constante nos palcos, com destaque para sua atuação no musical “A Christmas Carol” e a sua participação no espetáculo “Matilda”.

Em sua nova empreitada, "Os Veganitos", Helena assume um novo desafio ao se juntar a outros talentos mirins para ensinar, de maneira descontraída e educativa, receitas veganas e vegetarianas que respeitam o meio ambiente. Com oito episódios disponíveis no Prime Video, a série busca transmitir uma mensagem de cuidado com a saúde e o planeta, através de pratos deliciosos e nutritivos, preparados pelas próprias crianças. Durante os episódios, Helena e seus colegas do elenco mostram que é possível consumir alimentos saudáveis e ricos em nutrientes sem recorrer à carne animal, além de fortalecer a importância de mudar nossos hábitos alimentares para um futuro mais sustentável.

A trama de "Os Veganitos" é uma mistura perfeita de aprendizado e entretenimento, onde as crianças se tornam pequenos chefes e reúnem suas receitas favoritas, enquanto discutem a importância de adotar uma alimentação mais saudável e consciente. Ao longo de cada episódio, o público é convidado a embarcar em uma jornada de descobertas gastronômicas, com direito a muitas risadas, brincadeiras e, claro, deliciosos pratos preparados por essas pequenas estrelas.

O projeto foi idealizado pela Cintra Produções e conta com a direção de Luan Moreno, o roteiro de Chico Maltar, e a produção executiva de Aline Cintra.

“Os Veganitos” chega ao Prime Video para encantar toda a família com suas lições de vida e sabor, mostrando que a diversão e a educação podem andar lado a lado.