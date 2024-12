Maiara é pedida em casamento em palco de festa de Virginia Fonseca; vídeo

A Maiara vai casar! A cantora foi pega de surpresa com o pedido de casamento de Mohamed Nassar. Durante a festa de 50 milhões da apresentadora Virginia Fonseca, a artista recebeu um anel do empresário no palco, na presença de inúmeros famosos.

Entretanto, o momento foi anunciado pelo jornalista Léo Dias. Assim, que Mohamed sai do público, sobe ao palco, beija a amada, se ajoelha, coloca um anel improvisado no dedo da cantora e propõe: "Aceita casar comigo?".

O evento, que aconteceu na última quarta-feira (18), marcou a vida do casal. Para quem não acompanhou, os pombinhos têm aparecido juntos desde o último mês. Apesar de não oficializarem o namoro, Maiara fez questão de posar agarradinha com Mohamed.

Nas redes sociais, os internautas opinaram sobre a novidade. "Amo ela, desejo que seja feliz, mas ali era o momento da Virgínia", comentou. "Se ela conseguiu superar o ex, qualquer mulher consegue", disse outra. "Aproveitou e pegou logo a audiência do evento da outra", acrescentou uma terceira.

Vale lembrar que Morramed é empresário e comanda uma loja de eletrônicos e perfumes em Ciudad del Este, no Paraguai - que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Paraná. O rapaz é bem discreto. Ele costumava manter sua conta no Instagram fechada, mas após os holofotes se voltarem para o romance, decidiu abrir o perfil.