Dupla João Gustavo e Murilo, Doze por oito e DJ’s são atrações do Réveillon Orla Brasília

Brasília vai celebrar a chegada de 2025 com muito pagode, sertanejo e música eletrônica no Réveillon Orla Brasília que acontece no dia 31 de dezembro na Orla do Clube de Engenharia.

A Festa para celebrar a chegada do Ano Novo terá duas áreas: a individual open bar premium, e mesa com quatro lugares com serviço de open bar e vista privilegiada. Entre as atrações confirmadas estão a bandas de pagode Doze por Oito e BenzaDeus, a dupla sertaneja João Gustavo e Murilo, e os DJs Luk e Aragon . Os ingressos estão à venda pelo site Sympla e custam a partir de R$ 300 (individual e meia-entrada).

Para quem fica em Brasília na virada de ano, um dos locais mais concorridos e procurados pelos brasilienses e turistas que estão na capital para celebrarem o Réveillon, são os vários points que ficam às margens do Lago Paranoá que promovem uma linda queima de fogos por vários minutos, além de uma bela paisagem principalmente ao amanhecer.