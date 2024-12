Nill Marcondes: Consagrado pela melhor direção no Fest Aruanda 2024

Evento foi realizado de 5 a 11 de dezembro de 2024, em João Pessoa, Paraíba. A conquista veio com o curta-metragem "Suspiro" , um filme ousado que se destaca pela ausência de diálogos, um verdadeiro desafio de criatividade à narrativa e estética.

O festival, que é uma realização da Bolandeira Arte & Filmes em parceria com a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), conta com o patrocínio de grandes nomes como Grupo Energisa, Itaú Cultural e Cagepa, além do copatrocínio da PBGás e Armazém Paraíba. Exibido na rede Cinépolis no Manaíra Shopping, o evento celebrou o cinema brasileiro em três turnos diários, com entrada gratuita, atraindo realizadores, diretores, jornalistas e o público cinéfilo local.

Aclamado por "Suspiro"



"Suspiro" surpreendeu ao conquistar três prêmios: Melhor Direção (Nill Marcondes), Melhor Ator (Buda Lira) e Melhor Edição (Tiago A. Neves). Para Nill, a experiência foi tão desafiadora quanto emocionante:

"Fiquei super feliz e surpreso! Competimos com filmes incríveis e, no caso do meu, não havia diálogos. Foi um trabalho que funcionou muito da linguagem visual e da sensibilidade. Receber esse reconhecimento é indescritível."

Este é o primeiro festival em que Nill atua como diretor, um feito ainda mais impressionante considerando a competitividade do evento e a característica artística envolvida em um filme que se comunica unicamente por imagens e filhos.

Uma Noite Memorável



A estreia de encerramento, que aconteceu no dia 11 de dezembro, foi marcada pela presença de grandes nomes do cinema nacional, incluindo as homenageadas Suzy Lopes e Lucy Alves , além de uma plateia composta por patrocinadores, diretores e jornalistas. A vitória de "Suspiro" reforça o comprometimento de Nill Marcondes com a inovação e a arte cinematográfica.

Um Artista Multifacetado



Com uma carreira de 35 anos no teatro, cinema e televisão, Nill Marcondes é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira. Além de atuar em novelas icônicas e séries de sucesso como "Biônicos" (Netflix) e "Mania de Você" (Rede Globo), ele também é dublador há 25 anos. Recentemente, emprestou sua voz ao vilão Alto Evolucionário no filme “Guardiões da Galáxia 3” .

Agora, com o prêmio de Melhor Direção em seu currículo, Nill reafirma suas características artísticas, não apenas diante das câmeras, mas também por trás delas. Ele se consolida como um contador de histórias singular, comprometido com a expansão dos limites narrativos e estéticos do cinema brasileiro.

Reconhecimento em Ascensão



"Suspiro" também foi premiado em novembro no festival Comunicurtas, na Paraíba, recebendo o troféu de Melhor Direção de Arte. Para Nill, este é apenas o começo de uma nova etapa:

"Estou apenas começando esta jornada como diretor, mas já me sinto imensamente grato pelas oportunidades e pelo reconhecimento. Espero continuar criando histórias que toquem as pessoas."

Com sua paixão pela arte e sua dedicação inabalável, Nill Marcondes segue encantando o Brasil e conquistando novos patamares em sua brilhante trajetória artística.