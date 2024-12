Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento, visita quadra da Portela

Na noite da última sexta-feira (18), Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento, esteve presente na quadra da Portela para prestigiar o evento Portela Convida. Milton será homenageado no Carnaval de 2025 com o enredo “Cantar Será Buscar o Caminho Que Vai Dar no Sol – Uma Homenagem a Milton Nascimento”, de elaboração dos carnavalescos André Rodrigues e Antônio Gonzaga.

A presença de Augusto fortalece ainda mais os laços da Majestade do Samba para o desfile.

“Estou muito emocionado e cheio de expectativas para o Carnaval de 2025. A Portela tem uma história gigantesca, assim como a do meu pai. São duas entidades culturais juntas, no maior espetáculo da Terra”, declarou Augusto Nascimento.

Quem também marcou presença foi o ator Dan Ferreira, a jornalista Renata Heilborn e o também jornalista Danilo Nuha.