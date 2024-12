Banda QuatroK lança a música "Sorte" com mensagens de otimismo e celebração - (crédito: Divulgação)

Em ascensão na música nacional, a banda QuatroK acaba de lançar sua mais nova música, “Sorte”, uma faixa que combina energia, emoção e uma pegada vibrante. Com uma letra que celebra os momentos simples da vida, a amizade e a alegria de viver, ela promete embalar o público neste final de ano.

A música traz um toque especial de cada integrante da banda, refletindo suas influências e a conexão única que compartilham. Para o baterista Lucca Omura, a canção se destaca pela sonoridade, “‘Sorte’ foi uma música bem legal de gravar porque tem uma pegada mais rock, que é o estilo que eu tenho mais influências e acho que consegui trazer um pouco disso para música”, contou ele.

Já o guitarrista é vocalista Henrique Bonadio ressalta a vibe leve e descontraída da composição. “‘Sorte’ é uma música que nasceu faz um bom tempo, e o que eu acho muito maneiro é a energia de liberdade e curtição que ela traz. A letra valoriza a amizade e mostra como é bom tirar um tempo para curtir, sem se preocupar com os problemas e o mundo lá fora. O nosso objetivo é passar essa vibe para as pessoas com essa melodia”, avalia.

Para o vocalista Théo Medon, a faixa é uma verdadeira celebração. “‘Sorte’ é a música perfeita para curtir o fim de ano. Ela é uma homenagem e um agradecimento à vida, aos amigos e aos momentos bons. Traz uma mensagem muito bonita sobre ser feliz, independente do jeito, da companhia, e sempre agradecer por ter sorte demais”, entrega ele.

E para o vocalista Pedro Miranda, a música é especial desde o início do processo criativo: “‘Sorte’ é um xodó que eu tenho porque, quando eu a escrevi, pensei de um jeito muito específico. Queria que ela fosse para cima, alegre, libertadora”, revela.