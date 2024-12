Bruno Avelar e Pablo Marçal passam fim de ano em Orlando

Bruno Avelar e Pablo Marçal já chegaram a Orlando, onde celebram sua amizade de longa data. A viagem no luxuoso jato Gulfstream até a cidade marcou o início de uma temporada especial, durante a qual passarão o Natal e o Ano-Novo em família.

Agora, em solo americano, os dois desfrutam momentos de descanso com familiares e amigos, enquanto celebram bastante e se preparam para compromissos importantes no início do próximo ano.

Bruno Avelar realizará, nos dias 11 e 12 de janeiro, a quarta edição do renomado evento "O Poder do Network", em Orlando. O encontro reunirá empreendedores, líderes e visionários para compartilhar experiências e criar conexões estratégicas. Pablo Marçal, parceiro de Avelar, também marcará presença no evento, enriquecendo o programa com sua expertise e visão.

Essa jornada em Orlando não apenas fortalece os laços de amizade entre os dois, mas também reflete um compromisso mútuo com o crescimento e a transformação pessoal e profissional, impactando tanto suas trajetórias quanto a de todos os participantes do evento.