Lexa se despede de 2024 em clima de Carnaval em seu primeiro show depois do anuncio da gravidez

A mãe tá on! À espera de sua primeira filha, que se chamará Sofia, Lexa está pronta para se despedir de 2024 e promete fazer isso em clima de carnaval. A cantora, comandará a festa do megabloco SERÁQABRE?, que acontecera no sábado, 28 de dezembro, a partir das 22h, no NAU CIDADES. O evento irá misturar shows de Pop e Funk com os blocos mais animados do Rio de Janeiro, trazendo também outras atrações como Diego Martins, Sasha Zimmer + WD, Saymos do Egyto, Bunytos de Corpo, Sereias de Guanabara + Wenny, Lukas Oliveira, Diveras, Matheus Schuenk e mais.

Com músicas inéditas e seus grandes sucessos, Lexa garante uma apresentação diferente, animada e muito colorida, inspirada na sua turnê MANIA, que estreou em novembro, junto com o álbum de mesmo nome, já disponível nas plataformas digiais, trazendo em seu repertório a história da carreira da artista passando por todas as fases. “Vai ser um show lindo! Estou trazendo cenografia para o palco e uma vibe que tem tudo a ver com esse clima caribenho do meu álbum", adianta a cantora.

Já Diego Martins, ator, cantor e drag queen, garante trazer em sua apresentação uma pequena prévia do que fará no ano novo. “Tô vindo forte em 2025, com muita música. Janeiro temos lançamento, e um pouquinho mais pra frente lanço meu primeiro EP. Não vejo a hora de compartilhar as minhas músicas com todos”, confessa Diego, que apresentará no evento toda a emoção da sua turnê “Show Completo”, que chega pela primeira vez no Rio de Janeiro.

Promovido pelo POPline e Guapo, contará também com uma pista solidária, com ingressos gratuitos na entrega de 1kg de Alimento não perecível ou um pacote de fraldas na entrada do evento. Os alimentos arrecadados serão destinados à ONG Grupo Arco-Íris. Já as fraldas, serão destinas à Comunidade do Borel.