Nanda Caroll desabafa sobre golpe que sofreu e alerta seguidores sobre estelionatário: "Horrível"

A influenciadora Nanda Caroll usou suas redes sociais para desabafar sobre um golpe que sofreu recentemente e fazer um alerta sobre a ação de estelionatários. Em seu relato, a influenciadora contou como foi enganada por um homem identificado como Carlos e detalhou os prejuízos causados pela situação.

“Não sei se vocês lembram, mas há uns meses atrás, eu postei sobre um golpe que levei de um estelionatário chamado Carlos. E aí, menino, o que é que acontece? Quando foi ontem à noite, eu recebi um tanto de mensagens falando que ele estava onde? Em BH. Gente, é onde eu moro. E aí, tipo assim, o problema é que, quando eu falei sobre ele aqui na época, na internet, ele ficou meio queimado em São Paulo. E agora ele voltou a agir em outros lugares, pelo que eu entendi”, contou Nanda, explicando como o golpista retornou a agir.

A influenciadora relatou ainda como o criminoso fechou um trabalho com ela, que acabou resultando em prejuízos. “Esse trabalho foi fechado por três meses, e eu recebi um valor determinado. No terceiro mês, ele simplesmente falsificou uma conversa minha no WhatsApp, pedindo para transferir uma conta que não era minha. A conta era de uma pessoa conhecida dele, aparentemente.”

Nanda também compartilhou as consequências desse golpe. “A empresa me processou porque eu não paguei, eu não recebi, eu não sabia de nada. Ele falou que a empresa estava quebrada, que eles não iam me pagar, e inventou uma história… Eu acabei perdendo o processo e tive que pagar 21 mil reais para a empresa, porque na época eu não postei, porque eu não recebi. E eu tive que pagar por algo que eu nem fiz.”

Ela ainda explicou como a personalidade simpática do golpista dificultou a percepção de suas intenções. “Ele age muito sutilmente, e ele é uma pessoa muito legal, muito simpática de lidar. O problema é que a pessoa que é legal e simpática, às vezes, você não percebe. E ele foi muito estratégico para aplicar o golpe.”

Ao final, Nanda fez um alerta para seus seguidores. “Quantas outras pessoas vão levar golpe? Gente, é horrível. Isso é horrível porque é uma coisa que você fica sem acreditar. Um ser humano tem coragem de fazer isso com você, sabe? Então, assim, eu tô alertando aí porque eu não quero e não desejo que ninguém passe por isso. É um negócio muito ruim. Nossa, Deus me livre, sério mesmo.”

A influenciadora também expressou sua preocupação com o fato de que outras pessoas possam cair em golpes semelhantes. “Eu sei de outras coisas que ele fez, tenho muitas pessoas que também falaram que caíram em um golpe dele. Então, fiquem atentos!”

Sobre Nanda Caroll

Nanda Caroll é influenciadora digital e criadora de conteúdo, com um grande número de seguidores em suas redes sociais. Ao longo dos anos, ela tem usado sua plataforma para compartilhar experiências e alertar sobre questões importantes para sua audiência.