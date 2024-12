Gracyanne Barbosa e Belo celebram Natal juntos após separação

Mesmo separados desde abril deste ano, Gracyanne Barbosa e Belo provaram que o respeito e o carinho continuam vivos. Na noite da última terça-feira, 24, o ex-casal celebrou a véspera de Natal ao lado da família da musa fitness. O momento foi registrado por Gracyanne em seus stories no Instagram, onde o cantor apareceu sorridente junto aos familiares da influenciadora.

Após 16 anos de relacionamento, Gracyanne e Belo anunciaram o divórcio em abril, pegando os fãs de surpresa. Este foi o primeiro Natal que eles passaram oficialmente separados, mas a união familiar mostrou que as boas relações permanecem intactas.

Primeiro Natal solteira

Recentemente, Gracyanne desabafou sobre como seria o seu primeiro Natal após o término. Questionada por um seguidor sobre os planos para a data, ela admitiu que ainda não havia organizado nada especial.

“Não pensei em nada. Para ser bem sincera, nem sei sobre o Natal ainda, mas sei que esse ano será bem diferente dos últimos. O mais importante de tudo é estar bem, em paz, com a minha família e com saúde”, comentou a musa fitness.

Vínculo com a família de Belo

Apesar do divórcio, Gracyanne destacou que sua relação com a família do cantor continua saudável e próxima. Respondendo a outra pergunta feita por um seguidor, ela reforçou que sempre teve uma boa convivência com os parentes de Belo, incluindo sua ex-sogra, dona Terezinha.

“Está normal! Sempre tivemos uma ótima convivência. Fico em paz com isso porque sei das coisas boas que fiz, que tentei fazer, aproximar, tê-los mais próximos e ajudar no que estava/está ao meu alcance. Acredito que, de alguma maneira, sempre seremos uma ‘família’. Da minha parte será sempre esse ‘sentimento’”, afirmou.

Gracyanne também rebateu qualquer expectativa de conflitos após a separação. “Sei que quando há separação, as pessoas ficam esperando brigas, desentendimentos, conflitos, mas entre a gente não tem!”, concluiu.

O futuro de Belo e Gracyanne

Apesar do fim da relação, o respeito mútuo entre Belo e Gracyanne continua evidente. Essa proximidade tem sido admirada pelos fãs, que veem no ex-casal um exemplo de maturidade e consideração após o término de um longo relacionamento.

O reencontro de Natal, recheado de harmonia e afeto, serviu como um lembrete de que, mesmo após o fim de uma história, laços podem continuar a ser cultivados.