Joelma será avó! Filha da cantora, Yasmin Mendes, está grávida do primeiro filho

A família de Joelma está prestes a crescer! Yasmin Mendes Farias, filha da cantora com o ex-marido Ximbinha, está grávida de seu primeiro filho. A revelação foi feita com exclusividade pelo portal LeoDias, trazendo mais um momento de felicidade para a vida da jovem de 20 anos, que também segue a carreira de cantora.

Yasmin está esperando um bebê com o namorado Neto Alcântara, baterista da banda de Joelma. O casal vive a alegria da gestação, que já está no terceiro mês. Na noite desta terça-feira (24), durante a véspera de Natal, eles compartilharam uma foto discreta nas redes sociais, onde Neto aparece carinhosamente segurando a barriga da namorada.

Discrição nas redes sociais

Apesar da novidade emocionante, Yasmin e Neto mantêm um perfil discreto quando o assunto é o relacionamento. Ambos evitam compartilhar fotos juntos nas redes sociais, com Yasmin adotando um estilo mais reservado. Já Neto, por outro lado, costuma publicar registros de sua rotina de trabalho e viagens como parte da banda liderada pela sogra.

Romance oficializado no Altas Horas

O namoro entre Yasmin e Neto tornou-se público durante a gravação do programa Altas Horas, no dia 30 de novembro. Na ocasião, a filha de Joelma oficializou a relação diante das câmeras, arrancando aplausos e a aprovação da mãe, que estava presente no evento.

Antes disso, o casal já havia sido visto trocando carinhos em shows da banda, mas a confirmação pública veio acompanhada do apoio da cantora, que parece encantada com o futuro genro. Neto, natural do Pará como Joelma, conquistou espaço não apenas na vida de Yasmin, mas também no coração da sogra, com seu carisma e talento como baterista.

Felicidade em família

A chegada do bebê é motivo de celebração para toda a família. Joelma, que vive uma vida agitada no mundo da música, agora se prepara para um novo papel: o de avó.

Com muita alegria, desejamos saúde ao bebê e felicidades aos futuros papais, Yasmin e Neto, nessa nova jornada cheia de amor e expectativas!