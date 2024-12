Luan Santana e Jade Magalhães celebraram o Natal ao lado da família

Luan Santana e Jade Magalhães celebraram a virada do Natal em grande estilo, rodeados pela família, e não deixaram de compartilhar momentos especiais nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira (25/12), o cantor encantou seus seguidores com registros íntimos ao lado dos entes queridos, incluindo um carinhoso beijo na barriga da esposa, que está grávida da primeira filha do casal.

Na legenda das fotos, Luan Santana compartilhou uma mensagem emocionante: “O mundo que andava em trevas viu uma luz que sobre os habitantes da terra resplandeceu. Feliz Natal pra você que esteve presente em todos os meus sonhos realizados esse ano”.

Momentos de amor e expectativa

Nas imagens compartilhadas, Luan aparece ao lado dos pais, Marizete e Amarildo Santana, e da irmã, Bruna Santana. Em uma das fotos, a avó de Jade toca a barriguinha da futura mamãe, um gesto repleto de carinho e expectativa para a chegada de Serena, a primeira filha do casal, que está prevista para nascer em fevereiro.

Além das fotos com a família, Luan Santana também compartilhou momentos de puro afeto com Jade, trocando beijos e abraços enquanto a gravidez avança.

Ansiedade para o grande dia

O casal está vivendo um momento de pura felicidade e expectativa, aguardando a chegada da filha Luan Santana, que promete completar ainda mais a felicidade da família. Com muito amor e união, Luan Santana e Jade compartilham cada passo dessa nova jornada, e os fãs estão acompanhando com carinho a contagem regressiva para o grande dia.

Feliz Natal para todos, com votos de saúde e alegria para o novo capítulo que está por vir!