Nasce Clara Camargo, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

Nesta quarta-feira (25), o cantor sertanejo Zezé Di Camargo, de 62 anos, e a influenciadora digital Graciele Lacerda, de 44, celebraram a chegada da primeira filha do casal, Clara Camargo. O nascimento, que aconteceu antes do previsto — já que a bebê era esperada para o início de janeiro —, foi confirmado pela pediatra da família, Lilian Zaboto, por meio de uma publicação nas redes sociais.

A médica compartilhou uma foto logo após sair do centro cirúrgico, ainda usando trajes hospitalares, e escreveu: “Nasceu Clara Camargo”. Além disso, mostrou detalhes da decoração especial preparada para a sala de parto, que incluiu imagens do casal.

O sonho da maternidade realizado

Clara é a primeira filha de Graciele, que enfrentou um longo processo de tentativas de fertilização in vitro até finalmente engravidar. Para Zezé Di Camargo, ela é a quarta herdeira, juntando-se a Wanessa, Camilla e Igor, frutos do casamento anterior com Zilu Godói.

Apesar da alegria do momento, os pais ainda não se pronunciaram oficialmente sobre o nascimento nas redes sociais.

Reflexão sobre a gravidez

Poucos dias antes do parto, Graciele compartilhou com seus seguidores um ensaio fotográfico marcante para celebrar o fim da gestação. Em um depoimento emocionante, a influenciadora refletiu sobre a experiência de carregar uma nova vida:

“Com certeza, carregar uma vida dentro de mim é o maior privilégio que Deus poderia me dar. A gravidez é um momento sublime, uma fase em que a mulher reúne dentro de si a força e a delicadeza. Cada curva, cada transformação que acontece no nosso corpo é uma celebração da beleza que é gerar uma nova vida. Estar grávida é um tempo de amor, de plenitude e de orgulho! A gravidez é ser poesia viva, é ser abençoada, é ser divina.”

Com a chegada de Clara, Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda iniciam um novo capítulo repleto de amor e realizações. O nascimento da pequena marca não apenas a ampliação da família, mas também a concretização de um sonho tão aguardado pelo casal.